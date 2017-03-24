Гибридная война в Украине: в Москве Ле Пен поддержала Путина

Кандидат в президенты Франции от ультраправых сегодня в Москве подчеркнула, что ее позиция по Украине совпадает с российской

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с пророссийским кандидатом в президенты Франции, лидером ультраправой французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Об этом сообщает УНИАН.

На встрече Путин заявил, что Россия якобы "ни в коем случае" не хочет влиять на президентские выборы во Франции.

"Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны", - сказал Путин.

Он сообщил, что намерен обменяться с Ле Пен мнениями о развитии ситуации в Европе.

Ле Пен заявила, что России и Франции стоит обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом. По ее словам, Москва и Париж относятся к тем силам, которые "реально борются с терроризмом", являющимся постоянной угрозой.

В нелегитимной Госдуме РФ на заседании комитета по международным делам Ле Пен сообщила, что ее позиция относительно ситуации в Украине по-­прежнему совпадает с российской.

"Что касается ситуации в Украине, я была одним из немногих политиков во Франции, которые отстаивали свою собственную точку зрения по Украине, совпадающую с российской", - сказала она, добавив, что позиция ЕС лишь способствует "разрастанию и углублению этого конфликта".

24 марта сообщалось, что сегодня Марин Ле Пен прилетела в Москву.

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