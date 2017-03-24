Кремль об убийстве Вороненкова спецслужбами РФ: Это абсурд

Ранее в МВД назвали убийцей экс-депутата Госдумы украинца, завербованного российскими спецслужбами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсурдными обвинениями" информацию МВД Украины о том, что убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был агентом российских спецслужб. Об этом сообщает Интерфакс.

"Это абсолютно абсурдные обвинения. Надеемся, что они не означают отказа от проведения серьезного следствия, от выполнения серьезных следственных действий", - сказал Песков.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко назвал убийцей Вороненкова украинца Павла Паршова, который родился в Севастополе. Геращенко уточнил, что Паршов был агентом российских спецслужб.

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