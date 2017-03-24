За 10 дней до убийства Вороненкова адвокат сообщил РФ его адрес

Адвокат Вороненкова с согласия своего клиента около 10 дней назад направил в РФ документ, указав в нем адрес экс-депутата

За 10 дней до убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова его адвокат отправил силовым структурам РФ данные о его месте жительства в Киеве. Об этом рассказал адвокат Андрей Гривцов российскому изданию Коммерсант.

Гривцов рассказал, что последний раз связывался со своим клиентом в минувшую среду около 09:00 вечера. "Мы обсуждали по электронной почте стратегию защиты по его уголовному делу", - сообщил он.

По его словам, защита добивалась снятия заочно обвиняемого Вороненкова с международного розыска, из-за чего он был фактически невыездным из Украины.

"Адвокат с согласия своего клиента около десяти дней назад направил в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и СКР соответствующие ходатайства, указав в них точный адрес местожительства господина Вороненкова на Ставропольской улице Киева", - сказано в сообщении.

Защитник рассчитывал, что это поможет прекратить розыск Вороненкова, поскольку ГП РФ могла сразу направить властям Украины запрос о его экстрадиции, который подлежал отклонению на том основании, что Вороненков имел украинское гражданство.

"А эта страна, как и любые другие, своих граждан никому не выдает", - отметил адвокат.

23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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