Названы кандидаты в лидеры фракции БПП

Источник LIGA.net сообщает, что фракцию БПП могут возглавить Артур Герасимов или Ирина Луценко

В Администрации президента назвали двух кандидатов на пост главы фракции Блока Петра Порошенко. Об этом LIGA.net сообщил источник в АП.

По словам источника, это представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов и заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко.

При этом, по словам самой Луценко, она не претендует на эту должность.

23 марта сообщалось, что народный депутат Игорь Грынив оставил должность главы парламентской фракции Блок Петра Порошенко.

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