В Германии призвали всесторонне расследовать убийство Вороненкова

Министерство иностранных дел Германии выражает обеспокоенность из-за роста напряженности в отношениях между Украиной и Россией

В правительстве Германии считают, что украинские правоохранители должны сделать все возможное для того, чтобы найти убийцу экс-депутата нелегитимной Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

"Мы, разумеется, осуждаем, что на улице среди бела дня был застрелен бывший парламентарий, и считаем, что должно быть сделано все возможное для раскрытия этого убийства. Но своих собственных сведений о мотивах или возможных заказчиков у нас нет", - заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер.

Одновременно МИД Германии выражает обеспокоенность из-за роста напряженности в отношениях между Киевом и Москвой, что в Берлине считают следствием эскалации ситуации на востоке Украины.

23 марта 2017 года в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России.

Смотрите также: Опубликовано видео убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.