Париж и Берлин призвали РФ к конструктиву в выполнении Минска-2

Франция и Германия на встрече в Париже отметили, что РФ предстоит сыграть конструктивную роль в выполнении Минска-2 для решения конфликта в Донбассе

В пятницу, 24 марта, в Париже состоялась контрольная встреча директоров Нормандского формата при участии Франции, Германии и Украины. Как сообщается на сайте посольства Франции в Украине, участники встречи подчеркнули, что Россия должна "сыграть конструктивную роль в выполнении минских соглашений".

"Российской Федерации предстоит сыграть конструктивную роль в выполнении минских соглашений, под которыми стоит ее подпись, для устойчивого и мирного разрешения российско-украинского кризиса", - сказано в сообщении

Участники подчеркнули, что встреча позволила улучшить координацию работ, проводимых в Минске, с Нормандским форматом.

Отмечается, что был определен ряд приоритетных направлений работы, касающиеся безопасности, политической, экономической и гуманитарной проблематик в трехсторонней контактной группе. Франция и Германия призвали стороны приобщиться к их внедрению.

"Мы приветствуем роль, которую играет СММ в Украине для стабилизации ситуации на месте событий и призываем Украину и Россию сделать все, чтобы сделать возможным полное выполнение миссией своего мандата и обеспечить безопасность ее наблюдателям и персонала", - сказано в сообщении.



Франция и Германия весьма сожалеют о том, что Россия не была представлена ​​на этой встрече, подчеркнули участники.

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