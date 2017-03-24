В МИДе назвали причину задержания украинской журналистки в Минске
24.03.2017 20:15
Сегодня в столице Беларуси силовики задержали группу журналистов, среди которых оказалась украинская журналистка Кристина Бердинских
Фото: iStock/Global Images Ukraine
По предварительной информации, причиной задержания в Минске украинской журналистки Кристины Бердинских стала проверка данных личности. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Как сообщил консул, по предварительной информации, причиной задержания стала проверка данных личности", - написала она.
Сегодня в столице Беларуси Минске силовики задержали группу журналистов, среди которых оказалась украинская журналистка Кристина Бердинских.
Позже ее и еще трех журналистов отпустили. Вместе с тем, по словам Бердинских, в отделении милиции остались 10 человек.
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