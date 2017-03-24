USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В МИДе назвали причину задержания украинской журналистки в Минске

24.03.2017 20:15
Сегодня в столице Беларуси силовики задержали группу журналистов, среди которых оказалась украинская журналистка Кристина Бердинских
В МИДе назвали причину задержания украинской журналистки в Минске
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По предварительной информации, причиной задержания в Минске украинской журналистки Кристины Бердинских стала проверка данных личности. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Как сообщил консул, по предварительной информации, причиной задержания стала проверка данных личности", - написала она. 

Сегодня в столице Беларуси Минске силовики задержали группу журналистов, среди которых оказалась украинская журналистка Кристина Бердинских.

Позже ее и еще трех журналистов отпустили. Вместе с тем, по словам Бердинских, в отделении милиции остались 10 человек.  

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 