В МИДе назвали причину задержания украинской журналистки в Минске

Сегодня в столице Беларуси силовики задержали группу журналистов, среди которых оказалась украинская журналистка Кристина Бердинских

По предварительной информации, причиной задержания в Минске украинской журналистки Кристины Бердинских стала проверка данных личности. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Как сообщил консул, по предварительной информации, причиной задержания стала проверка данных личности", - написала она.

Сегодня в столице Беларуси Минске силовики задержали группу журналистов, среди которых оказалась украинская журналистка Кристина Бердинских.

Позже ее и еще трех журналистов отпустили. Вместе с тем, по словам Бердинских, в отделении милиции остались 10 человек.

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