Врачи не гарантируют, что охранник Вороненкова выживет - СМИ

Медики говорят, что пострадавший имеет нестабильную динамику после операции, а сейчас находится в медикаментозном сне

Врачи не гарантируют, что раненный охранник экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова сможет выжить, сообщает ТСН.

Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии. "Врачи воздерживаются от прогнозов относительно успешного завершения лечения после ранения", - говорится в сообщении.

Медики говорят, что пострадавший имеет нестабильную динамику после операции, а сейчас находится в медикаментозном сне.

"Прогнозировать перспективы выживания человека они будут готовы через два-три дня. До этого ситуация может стать критической", - отметили журналисты.

Специалисты также отметили, что пострадавший потерял много крови, а ходил на месте убийства в состоянии шока.

23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

Охранник, оказавшийся сотрудником Минобороны, также был ранен киллером, он сейчас находится в больнице, его состояние тяжелое.

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