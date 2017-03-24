Врачи не гарантируют, что охранник Вороненкова выживет - СМИ
Врачи не гарантируют, что раненный охранник экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова сможет выжить, сообщает ТСН.
Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии. "Врачи воздерживаются от прогнозов относительно успешного завершения лечения после ранения", - говорится в сообщении.
Медики говорят, что пострадавший имеет нестабильную динамику после операции, а сейчас находится в медикаментозном сне.
"Прогнозировать перспективы выживания человека они будут готовы через два-три дня. До этого ситуация может стать критической", - отметили журналисты.
Специалисты также отметили, что пострадавший потерял много крови, а ходил на месте убийства в состоянии шока.
23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
Охранник, оказавшийся сотрудником Минобороны, также был ранен киллером, он сейчас находится в больнице, его состояние тяжелое.
Смотрите также: Опубликовано видео убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:45
-
17:55
-
18:20
-
17:17
-
17:07