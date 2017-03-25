Еврокомиссар Хан раскритиковал изменения в закон о декларациях

По мнению Хана, такие изменения - это шаг назад и потому должны быть пересмотрены

Общественные организации, борющиеся с коррупцией в Украине играют решающую роль, а электронные декларации должны быть нацелены на коррупцию в государственном управлении, а не препятствовать работе гражданского общества. Об этом заявил европейский комиссар по расширению и европейской политике соседства Йоханнес Хан после встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евро-Атлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, написав в своем Twitter.

"Изменения в закон об электронных декларациях - это шаг назад, а не вперед и должны быть пересмотрены", - написал он.

Ранее в посольстве США в Украине также заявили, что обязательство борцов с коррупцией подавать электронные декларации - шаг назад в продвижении реформ.

23 марта Верховная Рада обязала борцов с коррупцией подавать электронные декларации.

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