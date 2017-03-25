Порошенко встретится с главой Евросовета Туском в конце марта

Встреча состоится на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии

Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском 30 марта. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Встреча состоится на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии.

О деталях разговора Порошенко и Туска пока неизвестно.

22 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встреча Порошенко и президента США Дональда Трампа находится в состоянии серьезной подготовки.

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