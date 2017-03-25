USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко встретится с главой Евросовета Туском в конце марта

25.03.2017 04:07
Встреча состоится на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии
Порошенко встретится с главой Евросовета Туском в конце марта
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском 30 марта. Об этом сообщается на сайте Евросовета. 

Встреча состоится на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии.

О деталях разговора Порошенко и Туска пока неизвестно.

22 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встреча Порошенко и президента США Дональда Трампа находится в состоянии серьезной подготовки.

Читайте также: Туск созывает на 29 апреля саммит ЕС для обсуждения Brexit

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 