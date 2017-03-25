Отпевание Вороненкова состоится во Владимирском соборе в Киеве
Отпевание убитого экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова состоится 25 марта в 12:00 во Владимирском соборе в Киеве. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на своей странице в Facebook.
Ранее Пономарев также сообщал, что близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Вороненкова пройдут в Киеве.
23 марта около полудня в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
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