Отпевание Вороненкова состоится во Владимирском соборе в Киеве

Отпевание состоится 25 марта в храме УПЦ Киевского патриархата

Отпевание убитого экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова состоится 25 марта в 12:00 во Владимирском соборе в Киеве. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на своей странице в Facebook.

Ранее Пономарев также сообщал, что близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Вороненкова пройдут в Киеве.

23 марта около полудня в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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