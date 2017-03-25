Удерживаемого в Крыму Панова перевели в медсанчасть СИЗО

По информации родственников Панова, из-за болей в спине ему в медсанчасти делают уколы

Украинца Евгения Панова, которого оккупанты незаконно удерживают в Крыму, перевели на лечение в медсанчасть СИЗО. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со слов родственников Панова.



В пятницу, 24 марта, суд оккупантов не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Панова на постановление о продлении срока содержания под стражей.

По информации родственников Панова, сейчас в медсанчасти СИЗО ему делают уколы из-за боли в спине.

15 февраля стало известно, что Панова и Захтея этапировали из Лефортово обратно в Крым.

О задержании Панова стало известно 10 августа, когда ФСБ объявила, что в ночь с 6 на 7 августа в Крыму якобы была "обнаружена группа украинских диверсантов", направленная для подготовки "диверсий и терактов". Панова ФСБ назвала "одним из организаторов предотвращенных терактов". Тогда же был задержан и второй фигурант дела - водитель Андрей Захтей.

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