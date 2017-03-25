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Лидеры стран ЕС подписали Римскую декларацию о приоритетах Союза

25.03.2017 15:24
Декларация определила приоритетные направления деятельности ЕС создания такого Союза, который хотят видеть через десять лет
Лидеры стран ЕС подписали Римскую декларацию о приоритетах Союза
Фото: EPA

27 стран-членов Европейского Союза, Европейский совет, Европейский парламент и Европейская комиссия в Риме подписали Римскую декларацию, в которой очертили направления работы на ближайшие десять лет. 

Тест опубликован на сайте Европейского совета.

В ЕС определили четыре основных направления деятельности: надежная и безопасная Европа, процветающая и устойчивая Европа, социальная Европа и сильная Европа на мировой арене. 

"Через десять лет мы хотим видеть ЕС безопасным, процветающим, конкурентным и социально ответственным, с желанием и возможностью играть ключевую роль в мире и формировании глобализации. Мы хотим Союз, где граждане имеют возможности культурного и социального развития и экономического роста. Мы хотим Союз, который остается открытым для тех европейских стран, которые уважают наши ценности и привержены их продвигать", - говорится в декларации.

Сегодня лидеры 27 стран Евросоюза, кроме Великобритании, встретились в Риме, чтобы отметить 60-ю годовщину со дня подписания Римского договора.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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