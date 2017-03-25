В Киеве похоронили убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова

Сегодня Вороненкова отпели во Владимирском соборе и затем похоронили на Зверинецком кладбище

Сегодня в Киеве на Зверинецком кладбище похоронили убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает TCН.



В 12:00 во Владимирском соборе прошло отпевание, на котором были среди прочих жена Мария Максакова, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев и российская активистка Ольга Курносова.

На похоронах также был депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко.

На кладбище было около 20 человек.

3 марта около полудня в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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