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В Киеве похоронили убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова

25.03.2017 15:55
Сегодня Вороненкова отпели во Владимирском соборе и затем похоронили на Зверинецком кладбище
В Киеве похоронили убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова
Фото: ТСН

Сегодня в Киеве на Зверинецком кладбище похоронили убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает TCН.

В 12:00 во Владимирском соборе прошло отпевание, на котором были среди прочих жена Мария Максакова, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев и российская активистка Ольга Курносова. 

На похоронах также был депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко

На кладбище было около 20 человек. 

3 марта около полудня в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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