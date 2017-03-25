В Киеве похоронили убитого экс-депутата Госдумы Вороненкова
Сегодня в Киеве на Зверинецком кладбище похоронили убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает TCН.
В 12:00 во Владимирском соборе прошло отпевание, на котором были среди прочих жена Мария Максакова, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев и российская активистка Ольга Курносова.
На похоронах также был депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко.
На кладбище было около 20 человек.
3 марта около полудня в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
Читайте также: Вдова Вороненкова: Не буду даже думать, кто это сделал
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:06
-
13:33
-
12:11
-
11:45
-
10:01
Новости партнеров
- 50529
- 37459
- 26003
- 25646
- 17483