Маккейн выразил оптимизм по поводу летального оружия для Украины

Сенатор выразил надежду, что это произойдет во времена нынешней администрации США, потому что она одобрительно относится к этому вопросу

Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США Джон Маккейн выразил оптимизм относительно предоставления Соединенными Штатами Украине летального оружия. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает УНИАН.

"Сенат уже много лет назад пришел к согласию относительно модальности вхождения Украины в состав НАТО. Я бы сказал, что наш приоритет для Украины - предоставить Украине летальную оружие, оружие для того, чтобы они себя защитили, такое как Javelin, радары и другое", - сказал Маккейн.

Сенатор выразил надежду, что это произойдет во времена нынешней администрации, потому что она одобрительно относится к этому вопросу.

"Я не могу предсказать результат, но я оптимистичен, я должен быть оптимистичным, потому что Владимир Путин активизировал военную деятельность на востоке Украины. Мы об этом знаем, и он продолжит это делать так долго, как долго он будет думать, что ему за это ничего не будет. И, как минимум, мы должны дать (украинцам) возможность защитить себя и государство, в которое вторглись так называемые сепаратисты, и нам известно, кто они", - подчеркнул Маккейн.

Напомнив о ликвидации оппонентов Путина, в частности Сергея Магнитского, американский политик сказал: "Владимир Путин ведет себя безнаказанно, как головорез и гангстер, кем он и является".

Ранее командующий силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти призвал Вашингтон усилить ВСУ.

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