Маккейн выразил оптимизм по поводу летального оружия для Украины
Председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Сената США Джон Маккейн выразил оптимизм относительно предоставления Соединенными Штатами Украине летального оружия. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает УНИАН.
"Сенат уже много лет назад пришел к согласию относительно модальности вхождения Украины в состав НАТО. Я бы сказал, что наш приоритет для Украины - предоставить Украине летальную оружие, оружие для того, чтобы они себя защитили, такое как Javelin, радары и другое", - сказал Маккейн.
Сенатор выразил надежду, что это произойдет во времена нынешней администрации, потому что она одобрительно относится к этому вопросу.
"Я не могу предсказать результат, но я оптимистичен, я должен быть оптимистичным, потому что Владимир Путин активизировал военную деятельность на востоке Украины. Мы об этом знаем, и он продолжит это делать так долго, как долго он будет думать, что ему за это ничего не будет. И, как минимум, мы должны дать (украинцам) возможность защитить себя и государство, в которое вторглись так называемые сепаратисты, и нам известно, кто они", - подчеркнул Маккейн.
Напомнив о ликвидации оппонентов Путина, в частности Сергея Магнитского, американский политик сказал: "Владимир Путин ведет себя безнаказанно, как головорез и гангстер, кем он и является".
Ранее командующий силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти призвал Вашингтон усилить ВСУ.
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