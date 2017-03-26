Кивалов уволен с должности члена Венецианской комиссии
26.03.2017 08:51
Президент Порошенко уволил с должности члена Венецианской комиссии Сергея Кивалова в связи с истечением полномочий и заменил его Сергеем Головатым
Сергей Кивалов
Сергей Кивалов уволен с должности члена Венецианской комиссии. Соответствующий указ президента Петра Порошенко, датированный 16 марта, опубликован на сайте главы государства.
Кивалов уволен в связи с истечением срока полномочий. Также уволены заместители члена Венецианской комиссии Владимир Пилипенко и Сергей Головатый.
Другим указом, также датированным 16 марта, Порошенко назначил членом Венецианской комиссии основателя Украинской юридической фундации Украины Сергея Головатого .
Ранее ЛІГА.net стало известно от собственных источников, что Сергея Кивалова лишат полномочий представителя Украины в Венецианской комиссии, а Сергея Головатого назначат на его место.
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