В Канаде зарегистрирована петиция о предоставлении Украине оружия
В парламенте Канады зарегистрирована электронная петиция, призывающая правительство начать поставки оборонного летального оружия в Украину. Для рассмотрения петиции депутатами необходимо собрать еще 400 подписей, сообщает Укринформ.
Кроме передачи Украине оружия, петиция призывает правительство также подписать соглашение об оборонном сотрудничестве с Украиной и внести ее в Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию.
Этот список определяет страны, в которые Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. Сейчас в него включены 35 стран, среди которых Ботсвана, РФ, Саудовская Аравия и Колумбия. Украины в списке пока нет.
Автором петиции является бывший депутат федерального парламента Юрий Шимко.
Если до 19 июля петиция соберет не менее 500 подписей, ее можно будет вынести на обсуждение в сессионный зал парламента. В таком случае правительство Канады будет обязано в течение 45 дней предоставить письменный ответ, отмечает издание.
6 марта Канада продолжила деятельность военно-тренировочной миссии в Украине. Как известно, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах в рамках операции UNIFIER.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:52
-
13:27
-
11:52
-
вчера
14:06
-
вчера
13:33