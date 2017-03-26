В Канаде зарегистрирована петиция о предоставлении Украине оружия

Кроме передачи оружия, петиция призывает правительство Канады также подписать соглашение об оборонном сотрудничество с Украиной

В парламенте Канады зарегистрирована электронная петиция, призывающая правительство начать поставки оборонного летального оружия в Украину. Для рассмотрения петиции депутатами необходимо собрать еще 400 подписей, сообщает Укринформ.

Кроме передачи Украине оружия, петиция призывает правительство также подписать соглашение об оборонном сотрудничестве с Украиной и внести ее в Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию.

Этот список определяет страны, в которые Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. Сейчас в него включены 35 стран, среди которых Ботсвана, РФ, Саудовская Аравия и Колумбия. Украины в списке пока нет.

Автором петиции является бывший депутат федерального парламента Юрий Шимко.

Если до 19 июля петиция соберет не менее 500 подписей, ее можно будет вынести на обсуждение в сессионный зал парламента. В таком случае правительство Канады будет обязано в течение 45 дней предоставить письменный ответ, отмечает издание.

6 марта Канада продолжила деятельность военно-тренировочной миссии в Украине. Как известно, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах в рамках операции UNIFIER.

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