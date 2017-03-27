В АП объяснили, от чего зависит встреча Порошенко с Трампом
27.03.2017 10:02
Есть определенные объективные причины отсутствия конкретных дат относительно встречи двух президентов, сказал замглавы Администрации президента
Константин Елисеев (фото - president.gov.ua)
Встреча президентов Украины и США состоится, как стороны согласуют повестку дня. Об этом в интервью Сегодня сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.
"Встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи", - сказал Елисеев.
По его словам, используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу - украинско-американский саммит.
Отвечая на вопрос о переносе визита Порошенко в США, Елисеев сказал: "Во-первых, как говорится, все что ни делается, все - к лучшему. Действительно, мы предлагали даты визита в конце февраля. Но, как вы знаете, на то время происходили определенные непростые кадровые процессы в новой Администрации. На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской Администрации, в Госдепе, в Совете нацбезопасности".
По его словам, поэтому есть определенные объективные причины отсутствия конкретных дат.
"Во-вторых, нас, конечно же, интересует содержательный визит, а не визит ради визита. Следовательно, кроме даты мы бы хотели сформировать конкретную повестку дня с тем, чтобы выйти на определенные договоренности. В ближайшее время планируем продолжение контактов на высоком уровне для согласования таких договоренностей", - подчеркнул Елисеев.
"Встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи", - сказал Елисеев.
По его словам, используются все возможности для того, чтобы подготовить главную и ключевую встречу - украинско-американский саммит.
Отвечая на вопрос о переносе визита Порошенко в США, Елисеев сказал: "Во-первых, как говорится, все что ни делается, все - к лучшему. Действительно, мы предлагали даты визита в конце февраля. Но, как вы знаете, на то время происходили определенные непростые кадровые процессы в новой Администрации. На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской Администрации, в Госдепе, в Совете нацбезопасности".
По его словам, поэтому есть определенные объективные причины отсутствия конкретных дат.
"Во-вторых, нас, конечно же, интересует содержательный визит, а не визит ради визита. Следовательно, кроме даты мы бы хотели сформировать конкретную повестку дня с тем, чтобы выйти на определенные договоренности. В ближайшее время планируем продолжение контактов на высоком уровне для согласования таких договоренностей", - подчеркнул Елисеев.
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