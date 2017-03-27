Кремль в Донбассе реализует приднестровский сценарий - Елисеев

Российской Федерации нужен постоянный очаг нестабильности в Украине, этим она сейчас и занимается в Донбассе, сказал замглавы Администрации президента

Страна-агрессор Россия во временно оккупированном Донбассе реализует так называемый приднестровский сценарий. Об этом в интервью газете Сегодня сообщил замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

"То, что сейчас происходит в Донбассе, мы активно отслеживаем. Москвой реализуется, по сути, так называемый приднестровский сценарий. Но в отличие от Приднестровья, по нашим прогнозам, Россия на Донбассе не заинтересована в прекращении военных действий, обстрелов, провокаций, диверсий", - отметил Елиссев.

По его словам, с помощью эскалации напряжения РФ пытается дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию, создать так называемую "контролируемую нестабильность", чтобы не дать Украине создать положительный фон для активного и успешного проведения реформ.

"Для России нужен постоянный очаг нестабильности, что она на сегодняшний день и осуществляет в Донбассе. Мы будем делать все возможное, чтобы скоординировать и мобилизовать глобальную проукраинскую коалицию, осуществить давление на Москву для демонстрации политической воли выполнять минские договоренности. И, конечно же, мы продолжаем продвигать процесс деоккупации Крыма", - подчеркнул Елисеев.

Отвечая на вопрос, как будет реагировать Украина после того, как боевики захватили украинские предприятия, Елисеев сказал: "Ситуация с экспроприацией предприятий непростая. Решение СНБО касается принятия конкретных мер по приостановлению любых торговых отношений, перевозки товаров, экономической кооперации с теми предприятиями, которые были захвачены российскими боевиками. Я бы хотел подчеркнуть - именно производственную кооперацию, ведь кое-кто путает и использует термин "торговля". Никакой торговли, тем более "на крови" не осуществлялось".

Он уточнил, что осуществлялась нормальная экономическая кооперация между украинскими предприятиями в рамках территории Украины и в рамках существующих производственных цепочек.

"СНБО был вынужден принять это решение, поскольку нельзя осуществлять кооперацию с предприятиями, которые были захвачены. Ведь сам факт контактов с ними означал бы признание факта захвата. Сейчас мы отслеживаем ситуацию, которая происходит на временно оккупированных территориях после решения СНБО. Мы активно используем международные площадки, чтобы объяснить происходящее, механизмы трехсторонней контактной группы в Минске, нормандский формат", - отметил Елисеев.

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15 марта Совет национальной безопасности и обороны решил прекратить перемещение всех товаров через линию соприкосновения. К 13:00 решение СНБО фактически было выполнено.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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