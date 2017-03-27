Елисеев сообщил подробности о подготовке дорожной карты Донбасса

Минские договоренности продолжают оставаться основой для урегулирования ситуации в Донбассе, подчеркнул замглавы Администрации президента

Разрабатывается совместный вариант дорожной карты для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в интервью Сегодня сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Процесс подготовки дорожной карты продолжается. Дискуссии в нормандском формате никогда не прекращались. Они происходят на разных уровнях - на уровне экспертов, политдиректоров, дипломатических советников, министров. Но очень важно, что в рамках этого формата мы продолжаем активно обсуждать пути имплементации именно минских соглашений и ключевых вопросов в сфере безопасности, которые должны быть выполнены российской стороной" ,- сказал Елисеев.

Он подчеркнул, что минские договоренности продолжают оставаться основой для урегулирования ситуации в Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отвечая на вопрос, есть у страны-агрессора РФ свой вариант дорожной карты, Елисеев ответил: "Какой бы ни был вариант дорожной карты, сейчас мы работаем над совместным рабочим документом. Он был предложен немцами и французами. И по основным параметрам документа у украинской стороны с ними есть взаимопонимание".

Заместитель главы Администрации президента считает, что если будет политическая воля (Кремля, - ред), то можно будет быстро согласовать этот документ.

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23 марта сообщалось глава МИД Павел Климкин заявил, что Россия саботирует выполнение минских соглашений.

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