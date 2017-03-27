НАБУ передали выводы Минздрава о лечении Насирова в Феофании
Выводы спецкомиссии Минздрава о том, по какому поводу, как и с каким диагнозом отстраненному от обязанностей главе Государственной фискальной службы Роману Насирову оказывали помощь в больнице Феофания в начале марта, переданы детективам Национального антикоррупционного бюро. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в связи с разногласиями установленных диагнозов Насирову бюро обратилось в Минздрав с просьбой провести клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания в Феофании.
"Сейчас выводы комиссии... переданы в НАБУ", - отметили в ведомстве.
О том, каковы результаты экспертизы, не сообщается.
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2 марта 2017 года Насиров срочно слег в госбольницу Феофания. В тот же день детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили ему о подозрении. В начале досудебного следствия адвокаты Насирова неоднократно заявляли, что в их подзащитного якобы случился инфаркт. Эта информация до сих пор является неподтвержденной.
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