НАПК полностью проверит декларации пяти депутатов и четырех судей

Агентство проведет полную проверку деклараций на основании информации, полученной от физлиц, общественных организаций и правоохранительных органов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает полную проверку электронных деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в том числе пяти народных депутатов и четырех судей Высшего хозяйственного суда. Соответствующее решение принято на заседании НАПК, сообщает пресс-служба ведомства.



Как отметили в агентстве, основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отображении в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.



"В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации четырех судей Высшего хозяйственного суда, пяти народных депутатов, должностных лиц аппарата Верховной Рады, Харьковской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

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Полная проверка деклараций будет начата в день, следующий за днем принятия соответствующего решения.



Кроме того, НАПК сообщило о четырех отказах в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, СМИ и других источников о возможном отображении в декларациях недостоверных сведений.

23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон, освобождающий военнослужащих от обязанности подавать электронные декларации, однако с поправкой, обязывающей декларировать доходы и имущество борцов с коррупцией.



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