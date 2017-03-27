Закон о декларациях борцов с коррупцией ушел на подпись Порошенко

Сегодня, 27 марта, противоречивые правки в законодательство об электронном декларировании подписал спикер парламента Андрей Парубий

Обязывающий борцов с коррупцией подавать электронные декларации закон №6172 подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием и направлен на подпись президенту Петру Порошенко. Об этом речь идет в карточке документа на сайте парламенте.

Некоторые депутаты протестовали против закона, создав общественный резонанс. Как заявил глава антикоррупционного комитета Егор Соболев, закон был принят с многими противоречивыми правками.





23 марта 2017 года Верховная Рада освободила военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов от обязанности заполнять э-декларации, а также обязала борцов с коррупцией их подавать, подтвердив это решение и на следующий день.

Решение в части антикоррупционных организаций раскритиковали дипмиссии США, Британии и ЕС.

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