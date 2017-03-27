Следком РФ состряпал дела на военных из 93-й бригады и Днепра-1

В России придумали очередные уголовные производства против нескольких украинских военнослужащих высшего звена, воюющих в Донбассе против агрессии РФ. Следственный комитет РФ традиционно обвинил военных ВСУ в "применении запрещенных средств и методов ведения войны", о чем говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Командира 93-й ОМБр полковника Владислава Клочкова вместе с младшим лейтенантом Олегом Куциной - командиром роты Карпатская Сечь, входящей в состав бригады, в России обвинили в "ведении прицельных артиллерийских обстрелов по объектам гражданской инфраструктуры" на временно оккупированной территории Донецкой области.

То же самое российские следователи "шьют" командиру полка спецназа МВД Днепр-1 полковнику Вячеславу Печененко.

"Все эти преступления совершены по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", - заявили в духе антиукраинской пропаганды Москвы в СК РФ. Ранее ведомство неоднократно обвиняло высшее военное руководство Украины в "геноциде русскоязычных в Донбассе".

В СК РФ "не сомневаются", что "придется ответить за всех убитых, раненных, разрушенные дома и поломанные жизни пострадавших людей". В подтверждение этого тезиса в августе прошлого года в ГПУ перечислили имена 18 российских военных чиновников, заподозренных в организации войны России против Украины.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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