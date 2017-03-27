Прокуратура обжалует залог для замглавы Шевченковской РГА Киева

Суд арестовал чиновника и его сообщника с залогом в два миллиона и 480 тыс грн соответственно; прокуратура настаивает на 29 млн грн залога каждому

Прокуратура Киева подаст апелляцию на размер денежного залога для первого заместителя главы Шевченковской райгосадминистрации столицы, решением суда заключенного под стражу. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Как отметили в ведомстве, в субботу, 25 марта, Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал чиновнику и его сообщнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. При этом суд определил в качестве альтернативы размеры залога на сумму 2 млн грн для замглавы РГА и 480 тысяч грн - для его сообщника.



"В связи с тем, что прокурор в судебном заседании настаивал на залоге в 29 млн грн для каждого из подозреваемых, указанные решения суда будут обжалованы прокуратурой в части размера денежного залога", - говорится в сообщении.

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Первый замглавы Шевченковской РГА Киева и его сообщник накануне были задержаны правоохранителями по подозрению в хищении коммунального имущества и завладении денежными средствами на общую сумму 29 млн грн.

24 марта 2017 года сообщалось, что и.о. председателя государственной Объединенной горно-химической компании Руслан Журило, который подозревается в нанесении ущерба компании на сумму более 300 млн грн, вышел под залог в размере 12 млн грн.



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