Какие страны чаще других отказывают украинцам в визах: данные СМИ

Названы две страны-антилидеры по росту количества отказов украинцам в выдаче виз: это Чехия и Франция

В течение прошлого года консульства Чехии и Франции существенно увеличили уровень отказов в визах для украинцев. Об этом сообщает Европейская правда.

Уровень отказов в визах в Киеве достиг 7,4% заявителей.

Вместе с консульством во Львове уровень отказов - 6,5%, что также является абсолютным рекордом среди шенгенских государств.

Кроме того, лишь 20% тех, кто обратились в консульство Чехии в Киеве, получили многократную визу, и этот показатель заметно упал по сравнению с предыдущим годом.

"Дискриминационная политика Чехии в отношении украинцев бьет исключительно по честным путешественникам. Даже с учетом Нигерии, Ганы или Северной Корее уровень отказов чешских консульств составляет 3,9%. Неужели консулы Чехии верят, что украинцы действительно представляют большую опасность, причем самые опасные заявители идут именно в чешское консульство, несмотря на дурную славу этой дипмиссии? Вопрос риторический", - отмечает издание.

Вторым антилидером по росту количества отказов украинцам стала Франция, увеличив их уровень с 1,7% в 2015 году до 4,1%.

Так, 1420 украинцев получили от Франции паспорт с отказами (год назад таких было лишь 569). И это - в дополнение к крайне низкому уровню мультивиз - те самые 20,7%, что и у чешского консульства в Киеве.

"Если же говорить о положительных примерах, то, конечно же, стоит поблагодарить Словакию, которая продолжает выдавать многократные визы тем, кто имеет на них право (72,9% "мультиков"), с отказами ниже среднего уровня, а также Латвию, которая уменьшила уровень отказов до 1,1%", - говорится в сообщении.

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