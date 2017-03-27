Порошенко встретился с антикоррупционерами в АП: итоги встречи

Глава государства принял решение поддержать противоречивый законопроект, которым вводится обязательное декларирование доходов для борцов с коррупцией

Президент Петр Порошенко провел встречу с общественными активистами, на которой обсудили правки в закон об электронном декларировании для борцов с коррупцией. Было решено, что изменения в этот закон будет разрабатывать рабочая группа с участием представителей общественных организаций, народных депутатов и представителей Администрации президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Поскольку законопроект обязывает представителей общественных организаций заполнять электронные декларации только с 2018 года, до этого над ним будет работать рабочая группа.

Порошенко заявил, что подписать этот закон важно "из-за необходимости учета интересов сотен тысяч военнослужащих, которые сейчас защищают Украину от российской агрессии".

Руководитель Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин после встречи с президентом написал у себя в Facebook, что Порошенко согласился с необходимостью убрать из принятого парламентом закона "нормы с контрагентами и широким кругом общественных декларантов", но при этом сегодня подпишет закон в редакции, проголосованной Радой.

"Он (Петр Порошенко, - ред.) готов подать свой законопроект как неотложный, чтобы убрать проблемы с п. 1. При этом отказался ветировать закон, с одновременным внесением своих предложений. Он поддерживает идею декларирования состояния антикоррупционных организаций. При этом, кажется, понимает неадекватность декларирования последними по одинаково с госслужащими форме", - написал Шабунин.

23 марта 2017 года Верховная Рада освободила военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов от обязанности заполнять э-декларации, а также обязала борцов с коррупцией их подавать, подтвердив это решение и на следующий день. 27 марта закон №6172 был подписан председателем Рады Андреем Парубием и направлен на подпись президенту.

Решение в части антикоррупционных организаций раскритиковали дипмиссии США, Британии и ЕС.

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