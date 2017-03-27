МИД подтвердил задержание украинца в Минске

Причины и обстоятельства задержания выясняются

МИД Украины подтвердил задержание в Минске в ходе протестных акций украинского гражданина. Об этом сообщается на странице министерства в Twitter.

"Посольство подтверждает задержание в Минске гражданина Украины. Причины и обстоятельства задержания выясняются", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, гражданин Украины Руслан Терещенко приговорен судом Ленинского района Минска к 15 суткам ареста за участие в демонстрациях в столице Беларуси 25 марта 2017 года.

Сегодня, 27 марта, в Беларуси продолжаются суды над задержанными во время митингов в Минске и других белорусских городах на минувших выходных. Всего, по подсчетам правозащитников, на скамью подсудимых попадут более 100 человек.

25 марта в Минске силовики разогнали оппозиционную акцию, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и Евросоюз. В Украине прошли акции солидарности с задержанными в белорусской столице.

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