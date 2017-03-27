Российский суд решил заочно арестовать Яценюка

Экс-премьера обвиняют в участии в вооруженной группе, умышленном убийстве и приготовлении к преступлению

Ессентукский городской суд РФ принял решение о заочном аресте экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Его обвиняют в участии в вооруженной группе, умышленном убийстве и приготовлении к преступлению. Об этом говорится на сайте суда.

"Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Яценюку предъявлены обвинения в участии в вооруженной группе, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также ему вменяют ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление.

Ранее экс-премьер на своей странице в Facebook сообщил о намерении российского суда арестовать его.

Яценюк опубликовал соответствующее уведомление МИД Украины.









"Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий", - отметил политик.

В сентябре 2015 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью Российской газете заявил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал против российских военнослужащих в Чечне в 1994-1995 годах.

По словам Бастрыкина, российское следствие приняло решение об объявлении в международный розыск и заключение под стражу ряда украинских политиков - активистов УНА-УНСО в 1990-е годы: Дмитрия Корчинского, Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Владимира Мамалыгу, лидера Правого сектора Дмитрия Яроша, лидера Свободы Олега Тягнибока и его брата Андрея. Всех их российские власти обвиняют в совершении преступлений против российских военнослужащих в 1994-1995 годах.

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