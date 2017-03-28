РФ может использовать учения Запад-2017 для диверсий - Парубий
Совместные российско-белорусские учения Запад-2017, которые пройдут осенью, могут использовать для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины. Об этом сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий на сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы, передает Укринформ.
"Военные учения Запад-2017 вызывают беспокойство в Украине. Не следует исключать худшего сценария: использование учений как минимум для дискредитации Беларуси, а как максимум - осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности на территории Беларуси против нашего государства", - сказал Парубий.
По словам спикера парламента, Украина не может рассматривать свои отношения с Беларусью отдельно от проблем российской агрессии.
"Очень важно, чтобы наступление на Украину не началось одновременно как на территории РФ, так и территории украинско-белорусской границы", - подчеркнул Парубий.
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