ВСП отстранил принимавших решения против майдановцев двоих судей

Высший совет правосудия вчера, 27 марта, временно отстранил от выполнения обязанностей двоих судей - судью Днепровского райсуда Киева Нелю Ластовку и судью Вышгородского райсуда Киевской области Владимира Подкурганного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таковым было решение Третьей дисциплинарной палаты ВСП о привлечении судей к дисциплинарной ответственности и внесении представления об их увольнении.

"Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ВСП, срок отстранения судей - до принятия ведомством решения об их увольнении с должности или отмене решения дисциплинарной палаты.

Читайте также: Высший совет правосудия отстранил судью Высшего хозсуда Емельянова

В июне 2016 года ведомство открыло дисциплинарное производство против Ластовки: 23 января 2014-го она на четыре месяца лишила водительских прав участника Автомайдана за поездку 29 декабря 2013 в Межгорье. В сентябре прошлого года такое же производство было открыто и в отношении Пидкурганного; он принимал решение об админвзысканиях на участников Майдана.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.