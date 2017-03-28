Ситуация с сайтом э-деклараций стала взрывоопасной - Рябошапка

Член НАПК Рябошапка внес предложение о срочном созыве заседания агентства, на котором необходимо сегодня же найти решение проблемы

Ситуация с функционированием Единого государственного реестра деклараций становится взрывоопасной. Об этом сообщил член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка в Facebook.

"Ситуация с функционированием Единого государственного реестра деклараций становится, к сожалению, взрывоопасной. Внес предложение о срочном созыве заседания НАПК, на котором мы должны сегодня же найти решение проблемы", отметил Рябошапка.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил в Facebook, что уже третьи сутки не может не только заполнить декларацию, а даже зайти в меню НАПК.

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