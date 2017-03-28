Закон о декларировании борцов с коррупцией нужно отменить - TI

В Transparency International считают, что принятые правки в закон об электронном декларировании придуманы для запугивания антикоррупционеров

В международной общественной организации по борьбе с коррупцией Transparency International призвали украинскую власть отменить поправки к закону о предотвращении коррупции, которым обязывают подавать электронные декларации борцов с коррупцией. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

В организации напомнили, что закон об электронном декларировании был принят для того, чтобы чиновники не злоупотребляли своими должностными полномочиями для обогащения сверх их заработной платы. "Он не имеет отношения к антикоррупционным активистам, которые не получают зарплату от государства", - говорится в заявлении.

В Transparency International считают, что такие поправки придуманы для запугивания антикоррупционеров, поэтому должны быть немедленно отменены.

"Эти новые положения должны быть немедленно отменены. Законодатели пытаются запугать гражданское общество и, в частности, борцов с коррупцией. Если эти поправки вступят в силу, станет ясно, что украинские руководители не серьезно относятся к борьбе с коррупцией. Это покажет, что они выбрали сторону тех, кто хочет прекратить антикоррупционное движение", - сказал председатель Transparency International Хосе Угас.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 3 закона о предотвращении коррупции, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации, а военные-контрактники и мобилизованные освобождаются от этой необходимости.

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