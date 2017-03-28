В КИУ назвали фамилии нардепов-прогульщиков

На рабочем месте, как правило, находился 331 народный депутат из 423 в марте 2017 года, отметили в КИУ

По данным письменной и электронной регистрации восемь народных депутатов пропустили все пленарные заседания Верховной Рады в марте этого года. Об этом сообщает сайт КИУ.

"Среди нардепов-прогульщиков Семен Семенченко и Тарас Пастух (Самопомощь), Евгений Бакулин ( Оппозиционный блок), Вячеслав Богуслаев (Воля народа), а также внефракционные Евгений Мураев и Дмитрий Ярош", - отметили в КИУ.





Фото: cvu.org.ua

Также не ходили на заседания ВР Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть.

"Март оказался насыщенным месяцем в работе парламента. За это время состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на котором было принято почти полсотни различных законодательных актов. Несмотря на это, на рабочем месте как правило находился лишь 331 народный депутат из 423, а восемь депутатов вообще пропустили все заседания Рады", - сказал глава КИУ Алексей Кошель.

21 апреля 2016 года спикер парламента заявил, что больше не будет подписывать депутатам командировочные в период работы в пленарном режиме. Парубий отметил, что депутаты своим непосещением пленарных заседаний проявляют неуважение к украинскому обществу.

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