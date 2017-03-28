Дело о госизмене Януковича рассмотрит Оболонский суд
Дело о государственной измене экс-диктатора Виктора Януковича передадут для рассмотрения в Оболонский районный суд. Соответствующее решение было принято коллегией Апелляционного суда Киева во главе с председательствующим судьей Степаном Гладием, передает корреспондент LIGA.net.
Апелляционный суд рассмотрел дело об определении территориальной подсудности в уголовном производстве о подозрении Виктора Януковича в государственной измене. Заслушав мнение сторон, суд постановил определить для этого Оболонский суд.
"Направить рассмотрение уголовного производства относительно Януковича Виктора Федоровича в Оболонский районный суд. Решение обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.
27 марта 2017 года суд назначил слушания дела о незаконной передаче Януковичу земель в Сухолучье на 13 апреля.
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