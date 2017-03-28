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Дело о госизмене Януковича рассмотрит Оболонский суд

28.03.2017 14:37
Апелляционный суд рассмотрел дело об определении территориальной подсудности в деле о подозрении Виктора Януковича в государственной измене
Дело о госизмене Януковича рассмотрит Оболонский суд
Виктор Янукович

Дело о государственной измене экс-диктатора Виктора Януковича передадут для рассмотрения в Оболонский районный суд. Соответствующее решение было принято коллегией Апелляционного суда Киева во главе с председательствующим судьей Степаном Гладием, передает корреспондент LIGA.net.

Апелляционный суд рассмотрел дело об определении территориальной подсудности в уголовном производстве о подозрении Виктора Януковича в государственной измене. Заслушав мнение сторон, суд постановил определить для этого Оболонский суд.

"Направить рассмотрение уголовного производства относительно Януковича Виктора Федоровича в Оболонский районный суд. Решение обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.

27 марта 2017 года суд назначил слушания дела о незаконной передаче Януковичу земель в Сухолучье на 13 апреля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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