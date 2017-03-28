Украина просит мир не признавать решения РФ об "аресте" Яценюка
Решение российского суда о "заочном аресте" экс-премьера Арсения Яценюка - это продолжение гибридной войны России против Украины. Так министр юстиции Павел Петренко прокомментировал вчерашнее решение суда РФ заочно арестовать Яценюка, передает пресс-служба Минюста.
"Это месть Яценюку за последовательную политику противодействия российской агрессии. Это плата за международные судебные иски и санкции против России, месть за политику энергетической независимости и развитие оборонного сектора Украины", - подчеркнул Петренко.
Глава Минюста убежден, что это такие действия РФ еще раз доказывают, что "в России не существует независимого правосудия, а обвинительные приговоры против украинцев пишут в Кремле".
"Мы с беспокойством наблюдаем за свертыванием остатков демократии в России, которые проявляются, в частности, в массовых незаконных арестах собственных граждан и преследовании украинцев".
Петренко отметил, что Минюст обращается в Европейский суд по правам человека и всем демократическим государствам с просьбой о непризнании решений "судов" РФ против экс-премьер-министра.
Вчера, 27 марта, Ессентукский городской суд РФ принял решение о "заочном аресте" экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Ему предъявлены обвинения якобы в участии в вооруженной группе, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также ему вменяют ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление.
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