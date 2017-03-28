Украина и Ирак возобновляют политический диалог - МИД

В Киеве прошли политические консультации с участием первого заместителя министра иностранных дел Ирака Низара Аль-Хейруллы

Сегодня, 28 марта в Киеве состоялся очередной раунд политических консультаций с представителями Ирака о возобновлении политического диалога и расширении экономического и гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Консультации прошли под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и первого заместителя министра иностранных дел Ирака Низара Аль-Хейруллы.

"Во время консультаций стороны обсудили актуальные вопросы украинско-иракских отношений, в частности, практические шаги по активизации политического диалога, сотрудничеству в международных организациях, расширению экономического и гуманитарного сотрудничества, развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений", - сказано в сообщении.

Иракская сторона была проинформирована о ситуации на Востоке Украины и в оккупированном Крыму.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам повестки дня и развития ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, в феврале 2017 года президент Петр Порошенко назначил Виктора Недопаса новым послом в Ираке.

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