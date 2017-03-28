НАПК подало в суд на мэра Бахмута за коррупционные правонарушения

Агентство составило два протокола на чиновника за нарушение требований, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд два протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении мэра Бахмута (до 4 февраля 2016 года - Артемовск) Донецкой области Алексея Ревы. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Ведомством было установлено, что чиновник нарушил требования, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.



"В частности, на заседаниях сессий Артемовского городского совета во время рассмотрения вопросов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, утверждении проектов землеустройства и предоставлении земельных участков в аренду, в том числе предприятию своей жены, он нарушил правила урегулирования конфликта интересов в деятельности мэров, а именно самостоятельно публично не объявил о конфликте интересов", - говорится в сообщении.

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В настоящее время протоколы в отношении Ревы о совершенных им административных нарушениях касательно предотвращения и урегулирования конфликта интересов (ч. 1 ст. 172-7 КУоАП) направлены в суд. В соответствии с действующим законодательством, главе города грозит штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

20 марта 2017 года сообщалось, что НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении коррупционного характера, совершенном замначальника регионального отделения Фонда государственного имущества по Донецкой области.



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