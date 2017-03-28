Совбез ООН по просьбе Украины рассмотрит ситуацию в Грузии

Комментарий МИД Украины, о какой ситуации в Грузии идет речь, получить не удалось

Сегодня Совет безопасности ООН по просьбе Украины рассмотрит ситуацию в Грузии. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

"По просьбе Украины сегодня Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Грузии", - говорится в сообщении.

К сожалению, телефоны пресс-службы МИД Украины не отвечают, поэтому не ясно, о какой именно ситуации в Грузии идет речь.

Напомним, с сегодняшнего дня, 28 марта, начинает действовать безвизовый режим между Грузией и Европейским Союзом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.