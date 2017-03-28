Совбез ООН по просьбе Украины рассмотрит ситуацию в Грузии
28.03.2017 19:32
Комментарий МИД Украины, о какой ситуации в Грузии идет речь, получить не удалось
Фото: twitter.com/ukrinun
Сегодня Совет безопасности ООН по просьбе Украины рассмотрит ситуацию в Грузии. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.
"По просьбе Украины сегодня Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Грузии", - говорится в сообщении.
К сожалению, телефоны пресс-службы МИД Украины не отвечают, поэтому не ясно, о какой именно ситуации в Грузии идет речь.
Напомним, с сегодняшнего дня, 28 марта, начинает действовать безвизовый режим между Грузией и Европейским Союзом.
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