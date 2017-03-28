Чорновил: Мотив подачи Шокиным иска в суд - размер пенсии

По словам экс-депутата, Шокин оспаривает не свою отставку, а мотив этой отставки

Экс-депутат Рады Тарас Чорновил предполагает, что Виктор Шокин оспаривает в суде мотив своего увольнения с должности генпрокурора из-за размера пенсии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Чорновила, Шокин не может вернуться на пост главы ГПУ потому, что преодолел возрастную границу (ему исполнилось 65 лет).

"Я предполагаю, что единственным мотивом для иска у Виктора Николаевича был вопрос размера пенсии. Не знаю, какой вид выхода в отставку (из-за увольнения по собственному желанию или из-за выхода на пенсию по возрасту) дает лучший результат. Но, очевидно, что собака зарыта именно здесь", - написал Чорновил.

По его словам, Шокин оспаривает не свою отставку, а мотив этой отставки.

"С заявлениями он немного год назад напутал. Написал прошение об увольнении. 29 марта 2016 г за решение о его отставке проголосовали 289 народных депутатов. 3 апреля президент его увольняет без четкой формулировки об основании решения. 11 апреля Шокин выходит на пенсию. 23 июня президент подписывает указ, согласно которому к указу от 3 апреля добавляется мотив увольнения: "согласно поданному им заявлению", - пояснил Чорновил.

Как сообщалось ранее, Шокин пытается через суд добиться восстановления в должности генерального прокурора. Соответствующий иск он подал в Высший административный суд. Как отмечается на сайте суда, дело касается "признания незаконными и отмены решений, восстановления в административной должности".

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