Глава НАБУ о скандале с аудитором: Мы не боимся проверок

По словам главы НАБУ Артема Сытника, Бюро готово отчитываться о своей деятельности перед тем, кто будет назначен аудитором прозрачным образом

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что фарс с аудитором для НАБУ начался по той причине, что в антикоррупционном комитете парламента проводили открытый конкурс для кандидата на эту должность. Об этом он заявил в интервью Hromadske.ua.

Отвечая на вопрос журналиста, почему, по его мнению, произошел фарс вокруг назначения аудитора для НАБУ, Сытник ответил:

"По моему мнению, не как директора, как гражданина, причиной стало то, что проводился открытый конкурс в антикоррупционном комитете Верховной Рады на избрание кандидата в аудиторы от парламента".

Сытник отметил, что конкурс сначала проходил открыто. "Антикоррупционный комитет проводил конкурс, выбрал кандидата и рекомендовал парламенту за него проголосовать. Но 23 февраля зашел человек, никому не известный. Со стороны это выглядело очень непрозрачно и нечестно... Фактически, это больше "смахивало" на фарс", - сказал он.

"Возникает два вопроса: зачем тогда проводился этот конкурс, и как можно было исследовать кандидата, по которому началось голосование буквально через 5 минут после того, как он зашел в парламентский зал. Мне кажется, именно это является причиной тех горячих споров, которые происходили в дальнейшем", - подчеркнул глава НАБУ.

"Что касается самой процедуры, то мы не боимся никаких проверок. Людям, которые будут назначены прозрачным образом, мы готовы показать материалы, которые в рамках закона о гостайне, о защите персональных данных, о тайне следствия, необходимые для аудита", - сказал Сытник.

Комиссия внешнего контроля НАБУ должна состоять из трех кандидатов: от парламента, от президента и от правительства.

Фарс с аудитором для НАБУ от парламента начался 14 марта, когда депутаты от БПП и НФ предложили антикоррупционному комитету парламента рассмотреть кандидатуру британского юриста Найджела Брауна. Глава комитета Егор Соболев заявил, что "власть пытается протолкнуть подконтрольного себе аудитора".

21 марта в Раде провалилась вторая попытка назначить аудитора для НАБУ по квоте парламента. Рассмотрение сопровождалось блокированием трибуны и взаимными обвинениями.

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