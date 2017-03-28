Декларации антикоррупционеров: в ФРГ раскритиковали изменения

В МИД ФРГ рассчитывают, что в ближайшем будущем в закон об э-декларациях будут внесены изменения

В Министерстве иностранных дел ФРГ считают, что закон, обязывающий гражданских активистов по борьбе с коррупцией декларировать свои доходы, "ведет в неправильном направлении". Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в МИД ФРГ.

"Подписанный вчера закон, который обязывает представителей гражданского общества, являющихся активными в борьбе с коррупцией, заполнять электронные декларации о доходах, ведет в неправильном направлении", - заявил представитель ведомства.

Агентство отмечает, что сейчас у немецкой стороны сложилось впечатление, что "подотчетность органов государственной власти отходит на задний план" и уступает место преследованию борцов с коррупцией.

В МИД ФРГ рассчитывают, что в ближайшем будущем в закон будут внесены изменения.

Вчера, 27 марта президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 3 закона о предотвращении коррупции, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации, а военные-контрактники и мобилизованные освобождаются от этой необходимости. Вместе с тем, президент якобы согласился с необходимостью убрать из закона "нормы с контрагентами и широким кругом общественных декларантов".

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