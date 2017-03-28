Порошенко из-за приговора по Ил-76 хочет восстановить военный суд

Комментируя решение Павлоградского суда по делу о катастрофе Ил-76, президент заявил, что намерен добиваться восстановления специальных военных судов

Президент Петр Порошенко намерен предложить восстановить специальные военные суды в Украине. Таким образом президент прокомментировал решение Павлоградского суда, принятое по делу о катастрофе Ил-76.

"Прежде всего, как Верховный главнокомандующий - не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который осудил боевого генерала к заключению на 7 лет", - написал Порошенко.

"Наши военные выполняют свой долг защищать Украину. Иногда ценой собственной жизни. Понимаю горе семей. Но по-настоящему виновным в гибели наших героев есть враг, который вероломно вторгся на нашу землю", - сообщил глава государства.

"За последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, обеспечивающих защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности", - подчеркнул президент.

"Я планирую предложить восстановление специальных военных судов в соответствии с существующими международными практиками. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские", - отметил Порошенко.

По мнению президента, решения военных судов "не будут ставиться под сомнение нашими воинами".

Вчера Павлоградский горсуд приговорил генерал-майора Виктора Назарова к семи годам лишения свободы по делу о катастрофе Ил-76, сбитого боевиками под Луганском в 2014 году.

14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. На борту самолета находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.



Виктор Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО. Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к трагедии с самолетом Ил-76.

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