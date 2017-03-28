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Командующий НАТО в Европе призвал дать Украине летальное оружие

28.03.2017 22:43
Возглавляющий силы НАТО в Европе Кертис Скапаротти, выступая в Конгрессе США, заявил о необходимости предоставления Украине летального оружия
Командующий НАТО в Европе призвал дать Украине летальное оружие
Кертис Скапаротти (фото - EPA)

Командующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти призывает предоставить Украине современное вооружение для борьбы против подконтрольных РФ бандформирований. Об этом Скапарротти заявил сегодня, 28 марта, во время слушаний в комитете по обороне Палаты представителей, передает Радио Свобода.

"Лично я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос о предоставлении Украине летального оборонительного оружия", - сказал он.

Издание отмечает, что при президентстве Барака Обамы Украина получила от США бронежилеты, приборы ночного видения и другое обмундирование. Однако, администрация Обамы отказалась предоставлять летальное оружие.

Скапарротти заменил на посту главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава в мае прошлого года.

60-летний Скапарротти ранее командовал дислоцированным на Корейском полуострове американским военным контингентом и одновременно занимал пост главнокомандующего объединенными силами Южной Кореи и США на полуострове.

Читайте также: Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие

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ЛIГАБiзнесIнформ
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