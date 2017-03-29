Туск: Безвизовый режим для Грузии - хороший сигнал для Украины

По мнению главы Европейского совета, безвизовый режим Грузии с ЕС - это сигнал для своевременного принятия решения о безвизовом режиме для Украины

Вступление в силу безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Грузии - это также сигнал для предоставления безвизового режима с ЕС Украине. Такое мнение высказал председатель Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter.

"Хорошие новости из Брюсселя о Грузии - это также позитивный сигнал о своевременном принятии решения о безвизовых путешествиях для Украины", - написал он.

Вчера безвизовый режим для Грузии с ЕС вступил в силу.

25 марта стало известно, что президент Украины Петр Порошенко встретится с Туском на Мальте в рамках саммита Европейской народной партии в конце марта.

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