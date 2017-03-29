Блокада в зоне АТО: ОБСЕ сообщила подробности

25 дней несколько вагонов с углем находятся железнодорожной станции Фащевка в ОРЛО

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали несколько десятков вагонов с углем на железнодорожной станции в оккупированном поселке Фащевка Луганской области. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

Четыре сотрудника станции, двое мужчин в возрасте примерно 55 лет и две женщины около 35 лет, сказали ОБСЕ, что из‑за блокады вагоны стоят, начиная с 4 марта 2017 года.

"На угольной шахте к югу от оккупированного села Тимирязево (56 км к юго‑западу от Луганска, - ред.) охранник (мужчина в возрасте около 50 лет) рассказал наблюдателям, что шахта не работает из‑за блокады", - сказали в пресс-службе ОБСЕ.

В Бугасе, Горском, Бахмуте миссия отметила спокойную обстановку, при этом не зафиксировав никаких изменений.

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15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО".

11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.

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Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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