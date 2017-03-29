Резолюция Сената США об агрессии России: Пора принимать меры

Американские сенаторы от обеих партий призвали к усилению санкций против государства-агрессора РФ и заявили, что необходимо упрочить поддержку Украины

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий призвала американского президента Дональда Трампа занять более жесткую позицию относительно агрессивной путинской России, пока Кремль не прекратит вести войну против Украины, не выведет войска с ее территории и не вернет Крым. Текст проекта резолюции был опубликован от имени сенатора-республиканца от Огайо Роба Портмана и сенатора-демократа от того же штата Шеррода Брауна.

"США вместе с Украиной должны противостоять российской агрессии. Годовщина аннексии - возможность напомнить как о вызовах, с которыми столкнулась Украина, так и о том, что на кону - фундаментальные принципы возглавляемой США международной системы... Украина заслуживает нашей поддержки, и на исходе третьего года конфликта нам нужно без обиняков заявить о позиции США", - заявил Портман.

По его словам, США вместе с союзниками "должны возобновить политическую, экономическую и военную помощь" Киеву и, "как минимум", сохранить в силе санкции против РФ, пока Кремль не поменяет внешнеполитический курс.

Браун отметил, что американские чиновники "должны использовать любую возможность", чтобы заявлять об оккупации Крыма и военном присутствии РФ в Донбассе. Нынешняя резолюция - часть позиции США по агрессии России, отметил он, добавив: "Однако нужно принимать и меры", имея ввиду усиление санкций.

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В тексте документа идет перечисление многих нарушений Россией норм международного права - от инициированных Кремлем вооруженных конфликтов в Грузии, Молдове и Украине, и других моментов гибридной агрессии против стран ближнего и дальнего зарубежья до репрессий в Крыму и преследования журналистов. Также сенаторы прямо обвиняют Москву в дестабилизации ситуации в соседних странах, в частности в Украине, утверждают, что одних только "выражений обеспокоенности" мало для урегулирования конфликта в Донбассе и возвращения Крыма.

Подписанты требуют "мощно усилить санкции и противостоять их снятию", пока РФ не выполняет Минск-2 и продолжает вооруженную агрессию против Украины. Сенаторы просят Вашингтон призвать Кремль немедленно прекратить поддерживать боевиков в Донбассе, вывести войска с востока страны и из Крыма, и позволить Украине восстановить контроль над границей.

Инициативная группа призвала президента США "использовать все возможные инструменты", чтобы противостоять российской агрессии, включая экономические санкции, поставки летального вооружения ВСУ и упрочение демократических и гуманитарных институтов Украины. Также сенаторы призвали американского лидера не прекращать поддерживать экономику Украины, гражданское общество и реформы в стране, включая поддержку МВФ и укрепление энергетического сектора, что позволит Киеву сократить зависимость от российского газа.

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Резолюция осуждает попытки Кремля "запугать" нации на востоке Европы и вынудить их не связываться с НАТО и ЕС.

"Призываем президента США не заключать никакую финальную сделку по конфликту в Украине без согласия украинского правительства... Нужно подтвердить обязательства США по гарантиям из Будапештского меморандума... Также призываем правительство РФ к серьезному диалогу с украинским правительством в координации с международными партнерами, чтобы найти решение, которое будет уважать суверенитет Украины, региональную стабильность и направит обе нации на путь окончательного прекращения огня", - говорится в тексте документа.

Документ подписали также сенаторы Джон Маккейн (штат Аризона, республиканец), Дайенн Фейнштейн (Калифорния, демократ), Ричард Дарбин (Техас, республиканец), Боб Кэйси (Пенсильвания, демократ), Эми Клобучар (Миннесота, демократ), Жеанн Шехин (Нью-Гэмпшир, демократ), Крис Кунс (Делавэр, демократ), Пэт Туми (Пенсильвания, республиканец), Марко Рубио (Флорида, республиканец), Ричард Блументаль (Коннектикут, демократ) и Кори Гарднер (Колорадо, республиканец).

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