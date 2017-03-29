Крымскотатарский Меджлис призвали выдвинуть на Нобелевскую премию

Как заявили представителей Меджлиса, представительный орган крымских татар оказывает сопротивление оккупантам в Крыму, несмотря на преследования

Заместители главы Меджлиса крымскотатарсокого народа, политзаключенные Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз призвали Верховную Раду выдвинуть Меджлис на Нобелевскую премию мира в 2018 году. Об этом Умеров написал у себя в Facebook.

"Крымские татары остаются главной силой сопротивления российской оккупации полуострова и продолжают бороться за возвращение Крыма под юрисдикцию Украины. Многие из активистов и само руководство Меджлиса находятся в изгнании, в тюрьмах, либо под постоянным преследованием со стороны российских спецслужб в Крыму. Заслуга Меджлиса и его сторонников в том, что сопротивление оккупации и борьба за свои права, вопреки преследованиям, не прекратились... Мы призываем украинских парламентариев выдвинуть Меджлис крымскотатарского народа на соискание Нобелевской премии мира в 2018 году", - говорится в обращении.

Представители Меджлиса также выразили надежду на то, что политики в Европе и США поддержат эту инициативу, отметив, что такой жест будет воспринят как инструмент продолжения борьбы за освобождение Крыма и восстановления территориальной целостности Украины.

29 января 2015 года Чийгоз был арестован оккупационными властями Крыма по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Суд над Чийгозом начался 28 декабря 2015 года в Симферополе. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

В мае 2016 года спецслужбы РФ сфабриковали уголовное дело против Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, он "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR".

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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