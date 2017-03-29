Порошенко и Климкин осудили обстрел консульства Польши в Луцке

Глава МИД заявил, что обстрел - "подлость от тех, кто против нашей дружбы с Польшей", а глава государства поручил срочно расследовать инцидент

Президент Петр Порошенко осудил ночной обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке, поручив правоохранителям в срочном порядке принять меры для расследования инцидента и установления виновных. Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-атташе главы государства Святослав Цеголко.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин выразил возмущение провокацией, написав об этом в своем Twitter.

"Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - заявил глава МИД.

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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке произошел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. Жертв нет.

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