СБУ об обстреле консульства Польши: Почерк России видно издалека
Ночной обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке - провокация, которая выгодна только государству-агрессору России. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, обнародованном на сайте ведомства.
"Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодны только одной стороне - Российской Федерации, почерк которой видно издалека... Мы убеждены, что такие действия агрессора не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами", - подчеркнули в СБУ.
В ведомстве уточнили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт.
Глава СБУ Василий Грицак уведомил польского посла в Украине Яна Пекло о тех мерах, которые спецслужбы предпринимают для раскрытия преступления.
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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке произошел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. Жертв нет.
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