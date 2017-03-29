СБУ об обстреле консульства Польши: Почерк России видно издалека

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего ночью в Луцке - в том числе и террористический акт

Ночной обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке - провокация, которая выгодна только государству-агрессору России. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, обнародованном на сайте ведомства.

"Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодны только одной стороне - Российской Федерации, почерк которой видно издалека... Мы убеждены, что такие действия агрессора не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами", - подчеркнули в СБУ.

В ведомстве уточнили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт.

Глава СБУ Василий Грицак уведомил польского посла в Украине Яна Пекло о тех мерах, которые спецслужбы предпринимают для раскрытия преступления.

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После полуночи 29 марта 2017 года на четвертом этаже здания генконсульства Польша в Луцке произошел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. Жертв нет.

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